«Монреаль» летом хочет обменять нападающего Галлахера

«Монреаль» летом постарается обменять нападающего Брендана Галлахера. Генеральный менеджер клуба Кент Хьюз уже начал работу в этом направлении, сообщает Montreal Gazette.

Контракт 29-летнего игрока с кэпхитом в 6,5 миллиона долларов истекает в сезоне-2026/27. У него в договоре прописан пункт, согласно которому он может предоставить список из шести команд, куда его нельзя будет обменять.

«Монреаль» выбрал Галлахера на драфте-2010 под общим 147-м номером в пятом раунде.

Он провел всю карьеру в составе «Канадиенс». В НХЛ на его счету 633 матча и 376 (193+183) очков.