«Нью-Джерси» вызвал российского защитника Охотюка из фарм-клуба

Защитник Никита Охотюк получил вызов в основную команду «Нью-Джерси» из фарм-клуба, сообщает пресс-служба команды.

В этом сезоне 21-летний россиянин провел в АХЛ 63 матча, в которых набрал 12 (3+9) очков. Он еще не дебютировал в НХЛ.

Напомним, что «Дэвилз» выбрали игрока на драфте-2019 под общим 61-м номером во втором раунде.