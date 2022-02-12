Гол Лайне принес «Коламбусу» победу над «Монреалем»

«Коламбус» вырвал победу у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Блю Джекетс» одолели соперника со счетом 2:1.

Автором победной шайбы стал нападающий Патрик Лайне.

Российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов провел на льду почти 14 минут игрового времени.

Защитник «Монреаля» Александр Романов отыграл 19 минут и 20 секунд и закончил матч с показателем полезности «минус 1».