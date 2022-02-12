«Бостон» всухую победил «Оттаву»

«Бостон» победил «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча закончилась победой «Мишек» со счетом 2:0.

Автором победной шайбы стал нападающий Трент Фредерик.

В составе «Оттавы» в матче приняли участие российские защитник Никита Зайцев и Артем Зуб.