Кочетков стал первой звездой матча «Каролина» — «Монреаль»

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (3:0).

Голкипер отразил все 26 бросков.

Второй звездой встречи стал нападающий «Харрикейнз» Себастьян Ахо, набравший 2 (1+1) очка. Третья звезда матча — еще один форвард «Каролины» Юрай Слафковски.