«Монреаль» по буллитам обыграл «Калгари»

«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграл «Калгари» со счетом 2:1.

На гол Джонатана Юбердо «Канадиенс» ответили точным броском Джоша Андерсона. Победный буллит реализовал Кирби Дак.

После этого матча «Монреаль» с 30 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Калгари» с 31 очком — на восьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Калгари» — 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Юбердо — 5 (бол., Баклунд, Тоффоли), 25:04 — 0:1. Андерсон — 8 (Слафковски, Харрис), 41:40 — 1:1.

Победный буллит: Дак.

Вратари: Аллен — Маркстрем.

Штраф: 19 — 21.

Броски: 38 (13+8+10+7) — 35 (11+18+6+0).

Наши: Дадонов (14.58/0/0) — Задоров (25.53/1/-1).

13 декабря. Монреаль. Centre Bell.