Малкин признан первой звездой матча с «Далласом»

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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (2:1).

36-летний россиянин забросил победную шайбу в этой встрече. Второй звездой признан защитник «Пингвинз» Пьер-Оливье Жозеф, забросивший первую шайбу команды. Третья звезда — форвард «Старз» Роопе Хинтц.

В текущем сезоне Малкин провел 29 матчей, в которых набрал 29 (9+20) очков.