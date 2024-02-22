«Монреаль» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

«Баффало» на выезде переиграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У «Сэйбрз» голами отметились Земгус Гиргенсонс, Джефф Скиннер и Алекс Так. У «Канадиенс» отличились Арбер Джекаи и Джейден Страбл.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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