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Сегодня, 06:03

«Филадельфия» обыграла «Чикаго»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Филадельфия» на выезде обыграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У «Флайерз» голами отметились Трэвис Конечны, Трэвис Санхейм и Гарнет Хэтэуэй. Единственная шайба «Блэкхокс» на счету Колина Блэквелла.

«Филадельфия» набрала 67 очков и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Чикаго» идет последним в Западной конференции — 33 очка.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
ХК Чикаго Блэкхокс
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 56 37 19 77
2 Каролина 55 33 22 71
3 Филадельфия 57 30 27 67
4 Нью-Джерси 55 28 27 60
5 Айлендерс 55 23 32 60
6 Вашингтон 54 25 29 58
7 Питтсбург 53 24 29 56
8 Коламбус 54 17 37 44
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 56 37 19 78
2 Бостон 56 33 23 77
3 Торонто 54 30 24 68
4 Тампа-Бэй 57 30 27 65
5 Детройт 55 29 26 64
6 Баффало 56 25 31 54
7 Монреаль 56 22 34 52
8 Оттава 53 23 30 49
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 57 34 23 76
2 Колорадо 57 35 22 74
3 Виннипег 54 34 20 73
4 Сент-Луис 55 29 26 60
5 Нэшвилл 56 29 27 60
6 Миннесота 56 26 30 58
7 Аризона 55 23 32 50
8 Чикаго 57 15 42 33
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 58 37 21 80
2 Вегас 56 32 24 70
3 Эдмонтон 52 33 19 67
4 Лос-Анджелес 54 28 26 66
5 Сиэтл 55 23 32 57
6 Калгари 56 26 30 57
7 Анахайм 55 20 35 42
8 Сан-Хосе 55 15 40 35
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27.02
22.02 03:00
Монреаль – Баффало
 2 : 3
22.02 03:30
Чикаго – Филадельфия
 1 : 3
22.02 06:00
Эдмонтон – Бостон
 - : -
22.02 06:00
Анахайм – Коламбус
 - : -
22.02 06:00
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 56 94
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Эдмонтон

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И Г
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Торонто

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Сэм Райнхарт

Флорида

 56 39
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

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Луи Доминге

Луи Доминге

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Нэшвилл

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