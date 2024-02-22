«Филадельфия» обыграла «Чикаго»

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«Филадельфия» на выезде обыграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У «Флайерз» голами отметились Трэвис Конечны, Трэвис Санхейм и Гарнет Хэтэуэй. Единственная шайба «Блэкхокс» на счету Колина Блэквелла.

«Филадельфия» набрала 67 очков и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Чикаго» идет последним в Западной конференции — 33 очка.