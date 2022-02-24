«Монреаль» переиграл «Баффало»

«Монреаль» выиграл у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

Российский защитник Александр Романов сыграл 22 минуты 48 секунд в составе «Канадиенс» и отметился одним броском по воротам соперника при показателе полезности «+1».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Баффало» — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Голы: Сузуки — 10 (Кофилд), 6:52 — 1:0. Сузуки — 11 (буллит), 25:57 — 2:0. Кофилд — 7 (Сузуки), 41:18 — 3:0. Эванс — 7 (п.в., Чиаро, Р. Питлик), 58:27 — 4:0.

Вратари: Монтембо — Андерсон (58:16 — 58:27).

Штраф: 11 — 9.

Броски: 29 (11+6+12) — 32 (4+14+14).

Наши: Романов (22.48/1/+1) — -.

24 февраля. Монреаль. Centre Bell.