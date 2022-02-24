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Сегодня, 06:12

«Монреаль» переиграл «Баффало»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Монреаль» выиграл у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

Российский защитник Александр Романов сыграл 22 минуты 48 секунд в составе «Канадиенс» и отметился одним броском по воротам соперника при показателе полезности «+1».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Баффало» — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Голы: Сузуки — 10 (Кофилд), 6:52 — 1:0. Сузуки — 11 (буллит), 25:57 — 2:0. Кофилд — 7 (Сузуки), 41:18 — 3:0. Эванс — 7 (п.в., Чиаро, Р. Питлик), 58:27 — 4:0.

Вратари: Монтембо — Андерсон (58:16 — 58:27).

Штраф: 11 — 9.

Броски: 29 (11+6+12) — 32 (4+14+14).

Наши: Романов (22.48/1/+1) — -.

24 февраля. Монреаль. Centre Bell.

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2 Питтсбург 52 31 21 70
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4 Вашингтон 52 28 24 65
5 Коламбус 50 26 24 53
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5 Детройт 51 23 28 52
6 Оттава 50 19 31 43
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8 Монреаль 52 12 40 31
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3 Миннесота 48 31 17 65
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5 Даллас 50 28 22 58
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7 Чикаго 52 18 34 44
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4 Эдмонтон 51 28 23 59
5 Анахайм 53 25 28 59
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1.03
24.02 03:30
Детройт – Колорадо
 2 : 5
24.02 03:30
Даллас – Виннипег
 3 : 2 ОТ
24.02 03:30
Тампа-Бэй – Эдмонтон
 5 : 3
24.02 03:30
Монреаль – Баффало
 4 : 0
24.02 06:00
Аризона – Лос-Анджелес
 - : -
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