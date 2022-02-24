«Детройт» проиграл «Колорадо». Ничушкин забросил одну шайбу

«Детройт» проиграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.

В составе победителей одной заброшенной шайбой отметился российский нападающий Валерий Ничушкин. Для него этот гол стал 14-м в сезоне.

«Колорадо» лидирует в Западной конференции. «Детройт» идет на 10-й строчке в Восточной конференции.