«Монреаль» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

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«Монреаль» победил «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Монреаль» набрал 47 очков и занимает 13-е место в Восточной конференции. «Айлендерс» идут на 10-й строчке — 51 очко.