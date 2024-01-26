Маршан вышел на третье место в истории НХЛ по голам в овертаймах

Нападающий «Бостона» Брэд Маршан забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» — 3:2 ОТ. Он вышел на третье место в истории НХЛ по голам в овертаймах.

Заброшенная шайба в овертайме стала для Маршана 19-й в карьере. По этому показателю он сравнялся с чехом Яромиром Ягром.

Лидирует в топе нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, который забросил 26 шайб в овертаймах. На втором месте капитан «Пииисбурга» Сидни Кросби (20 голов).