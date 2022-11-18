«Лос-Анджелес» проявляет интерес к защитнику «Коламбуса» Гаврикову

«Лос-Анджелес» ищет варианты укрепления линии обороны. «Короли» проявляют интерес к защитнику «Коламбуса» Владиславу Гаврикову, сообщает TFP.

В нынешнем сезоне 26-летний россиянин провел в регулярном чемпионате 16 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «+6».

У Гаврикова действует последний год контракта, по которому он зарабатывает 2,8 миллиона долларов за сезон.

Летом он может получить статус неограниченно свободного агента.