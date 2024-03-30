«Миннесота» сыграет с «Вегасом» в матче регулярного чемпионата НХЛ в субботу, 30 марта. Игра состоится на многофункциональной крытой арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле, штат Миннесота (США). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Миннесота» — «Вегас» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

«Уайлд» набрал 79 очков и занимает 10-е место в Западной конференции. «Голден Найтс» с 88 баллами располагаются на 7-й строчке «Запада».

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