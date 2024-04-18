«Миннесота» продлила контракт с голкипером Флери

«Миннесота» объявила о подписании нового контракта с голкипером Марком-Андре Флери. Новое соглашение с 39-летним канадцем рассчитано на один год и 2,5 миллиона долларов.

Канадский хоккеист с сезона-2021/22 выступает за «Уайлд». Ранее он играл за «Чикаго», «Вегас» и «Питтсбург».

В этом сезоне Флери сыграл в 39 матчах, в которых его команда одержала 17 побед. Он отражал 89,5 процента бросков. Дважды в этой регулярке голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.