«Миннесота» после смены тренера одержала три победы подряд

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Чикаго» (4:1).

«Уайлд» одержали три победы подряд после того, как команду возглавил Джон Хайнс. Ранее «Миннесота» обыграла «Сент-Луис» (3:1) и «Нэшвилл» (6:1).

28 ноября «Миннесота» объявила об уходе Дина Эвасона с поста главного тренера команды после серии из семи поражений.

На данный момент «Миннесота» с 20 очками занимает 12-е место в Западной конференции.