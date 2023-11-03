«Миннесота» проиграла «Нью-Джерси». Капризов забросил одну шайбу

«Миннесота» на своем льду проиграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5. «Уайлд» потерпели четвертое поражение подряд.

Российский нападающий Кирилл Капризов отметился одной заброшенной шайбой. В составе победителей ассистентский хет-трик оформил Йеспер Братт.

«Миннесота» с 8 очками занимает 11-е место в Западаной конференции. «Нью-Джерси» располагается на 3-й строчке в Восточной конференции — 13 очков.