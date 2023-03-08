«Миннесота» уступила «Калгари» по буллитам. Шайбу «Уайлд» в овертайме отменили после просмотра
«Миннесота» проиграла «Калгари» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:1 Б.
Команды не забросили ни одной шайбы в основное время. В овертайме отличился защитник хозяев Джаред Сперджен, но его гол был отменен судьями после просмотра повтора.
«Калгари» выиграл в серии буллитов со счетом 2:1. У гостей забросили Назем Кадри и Тайлер Тоффоли, единственная шайба хозяев на счету Фредерика Годро.
«Миннесота» прервала серию из четырех побед подряд и занимает четвертое место в таблице Западной конференции с 79 очками в 64 матчах. «Калгари» идет на девятой строчке с 71 очком в 65 встречах.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Калгари» — 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Победный буллит: Тоффоли.
Вратари: Густавссон — Маркстрем.
Штраф: 8 — 12.
Броски: 40 (12+10+16+2) — 26 (10+7+6+3).
Наши: Капризов (23.18/6/0) — Задоров (14.49/2/0).
8 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center.
|8.03
|03:00
|
Флорида – Вегас
|2 : 1
|8.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Филадельфия
|5 : 2
|8.03
|03:00
|
Монреаль – Каролина
|3 : 4 Б
|8.03
|03:00
|
Нью-Джерси – Торонто
|3 : 4
|8.03
|03:00
|
Питтсбург – Коламбус
|5 : 4 ОТ
|8.03
|03:30
|
Айлендерс – Баффало
|3 : 2
|8.03
|04:00
|
Миннесота – Калгари
|0 : 1 Б
|8.03
|05:00
|
Колорадо – Сан-Хосе
|- : -
|8.03
|05:00
|
Аризона – Сент-Луис
|- : -
|8.03
|06:00
|
Сиэтл – Анахайм
|- : -