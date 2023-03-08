«Миннесота» уступила «Калгари» по буллитам. Шайбу «Уайлд» в овертайме отменили после просмотра

«Миннесота» проиграла «Калгари» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:1 Б.

Команды не забросили ни одной шайбы в основное время. В овертайме отличился защитник хозяев Джаред Сперджен, но его гол был отменен судьями после просмотра повтора.

«Калгари» выиграл в серии буллитов со счетом 2:1. У гостей забросили Назем Кадри и Тайлер Тоффоли, единственная шайба хозяев на счету Фредерика Годро.

«Миннесота» прервала серию из четырех побед подряд и занимает четвертое место в таблице Западной конференции с 79 очками в 64 матчах. «Калгари» идет на девятой строчке с 71 очком в 65 встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Калгари» — 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Победный буллит: Тоффоли.

Вратари: Густавссон — Маркстрем.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 40 (12+10+16+2) — 26 (10+7+6+3).

Наши: Капризов (23.18/6/0) — Задоров (14.49/2/0).

8 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center.