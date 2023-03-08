Кросби обошел Ягра и поднялся на второе место по голам в овертаймах в НХЛ. Рекорд принадлежит Овечкину
Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (5:4 ОТ).
Этот гол стал для канадца 20-м за карьеру в овертаймах. Он опередил Яромира Ягра (19) и вышел на второе место по этому показателю в истории НХЛ.
Рекорд лиги по голам в овертаймах принадлежит нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину (25).
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|8.03
|03:00
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Флорида – Вегас
|2 : 1
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|03:00
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Тампа-Бэй – Филадельфия
|5 : 2
|8.03
|03:00
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Монреаль – Каролина
|3 : 4 Б
|8.03
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Нью-Джерси – Торонто
|3 : 4
|8.03
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Питтсбург – Коламбус
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|03:30
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Айлендерс – Баффало
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Миннесота – Калгари
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Колорадо – Сан-Хосе
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Аризона – Сент-Луис
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