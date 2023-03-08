Кросби обошел Ягра и поднялся на второе место по голам в овертаймах в НХЛ. Рекорд принадлежит Овечкину

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (5:4 ОТ).

Этот гол стал для канадца 20-м за карьеру в овертаймах. Он опередил Яромира Ягра (19) и вышел на второе место по этому показателю в истории НХЛ.

Рекорд лиги по голам в овертаймах принадлежит нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину (25).