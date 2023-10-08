«Анахайм» крупно уступил «Аризоне», Минтюков забил гол

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«Анахайм» в предсезонном матче НХЛ уступил «Аризоне» со счетом 1:7.

В составе «Дакс» единственную шайбу забросил 19-летний защитник Павел Минтюков.

В стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм» 15 октября встретится с «Вегасом», «Аризона» 14 октября сыграет с «Нью-Джерси».