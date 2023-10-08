«Анахайм» крупно уступил «Аризоне», Минтюков забил гол
«Анахайм» в предсезонном матче НХЛ уступил «Аризоне» со счетом 1:7.
В составе «Дакс» единственную шайбу забросил 19-летний защитник Павел Минтюков.
В стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм» 15 октября встретится с «Вегасом», «Аризона» 14 октября сыграет с «Нью-Джерси».
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16.10
|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -
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