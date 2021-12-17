«Баффало» в гостях по буллитам победил «Миннесоту», Капризов забросил шайбу, Куликов отдал передачу

«Баффало» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ по буллитам победил «Миннесоту» — 3:2.

Победный бросок исполнил Тэйг Томпсон.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов забросил шайбу. Его парнер по команде и соотечественник Дмитрий Куликов стал автором голевой передачи.

«Миннесота» лидирует в таблице Западной конференции. «Баффало» занимает 13-ю строчку на «Востоке».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Баффало» — 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Меррилл — 3 (Куликов, Хартман), 10:11 — 1:0. Козенс — 8 (Йокихарью), 28:05 — 1:1. Капризов — 11 (Сперджен, Голигоски), 39:04 — 2:1. Пысик — 1 (Хиностроза, Янковски), 52:03 — 2:2.

Победный буллит: Томпсон.

Вратари: Тэлбот (65:00) — Луукконен (64:24).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 32 (6+13+10+3) — 40 (21+6+11+2).

Наши: Капризов (18.33/4/+2), Куликов (19.42/1/0) — -.

17 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18022 зрителя.