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Михеев возвращается в Торонто в сопровождении генерального менеджера «Мэйпл Ливз»

30 декабря 2019, 23:35
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Как уже сообщал «СЭ», нападающий «Торонто» Илья Михеев покинул больницу в Нью-Джерси и возвращается в Торонто. Его сопровождает генеральный менеджер «Кленовых листьев» Кайл Дубас, который находился рядом с россиянином все это время, сообщает в Twitter журналист Пол Хендрикс.

25-летний Михеев порезал руку в районе кисти о конек Йеспера Братта в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (5:4 ОТ). Ему была сделана операция.

Сообщалось, что через три месяца россиянин пройдет новое обследование. После этого будет ясно, как проходит процесс его восстановления.

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