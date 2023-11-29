Михеев избежал серьезного повреждения в матче против «Анахайма»

Нападающий «Ванкувера» Илья Михеев избежал серьезной травмы после попадания шайбы в колено в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (3:1), сообщает The Athletic.

29 ноября в третьем периоде матча между «Ванкувером» и «Анахаймом» шайба попала в колено российскому хоккеисту после броска одноклубника Тайлера Майерса. Форвард не смог продолжить игру и был уведен с площадки. В этой встрече Михеев отметился результативной передачей.

По информации источника, форвард «Кэнакс» восстановится в ближайшее время.

Ранее Михеев рассказал о травме, из-за которой пропустил восемь месяцев.

В сезоне-2023/24 29-летний Михеев набрал 12 (7+5) очков в 19 матчах регулярного чемпионата НХЛ. «Ванкувер» с 31 очком в 23 играх занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции.