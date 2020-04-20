Михаил Григоренко о переходе в «Коламбус»: «Глупо было бы рассчитывать на золотые горы»

Форвард «Коламбуса» Михаил Григоренко сказал, что он не думал о деньгах перед переходом. Ранее он выступал за ЦСКА. По имеющейся информации, его зарплата составит 1,2 миллиона долларов в год.

«Я думаю совсем не о деньгах. Просто очень рад, что мне предложили контракт с клубом НХЛ, — цитирует Григоренко официальный сайт НХЛ. — Шанс — все, что мне нужно. И все, что команда может предложить. Не рассчитывал, что мне позвонят и скажут: «Давай, ты будешь у нас в первом звене, с площадки не уходить». Такого не может быть.

Это договор на один год. И от того, как я покажу себя в будущем сезоне, зависит то, как дальше сложится моя карьера в НХЛ. Все в моих руках. Если я хорошо сыграю, то можно подписаться на другие деньги. А сейчас в мире большой кризис, и в это межсезонье было бы глупо рассчитывать на золотые горы».

В минувшем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 41 (19+22) очко при показателе полезности «+16». В четырех матчах плей-офф на его счету 2 (1+1) результативных балла.

Григоренко был задрафтован под общим 12-м номером «Баффало» в 2012 году. В НХЛ он выступал также за «Колорадо» и всего набрал в лиге 64 (22+42) очка в 217 встречах.