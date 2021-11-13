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Мэттьюс вышел на второе место по голам в овертаймах в истории «Торонто»

10:58
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Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюз принес своей команде победу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (2:1 ОТ).

Шайба в ворота «Флэймс» стала для Мэттьюса восьмой в карьере в овертаймах. 24-летний американец вышел на второе место по голам в овертаймах в истории «Торонто», опередив Томаша Каберле (7).

Рекорд по количеству голов в овертаймах в истории «Торонто» принадлежит Матсу Сундину (14).

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Иван Торопцев все материалы автора
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