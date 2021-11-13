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Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

09:47
Александр Овечкин. Фото Instagram
Александр Овечкин. Фото Instagram
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Коламбуса» (4:3) россиянин забросил шайбу и отдал результативную передачу. Гол в ворота «Блю Джекетс» стал для Овечкина 742-м в НХЛ, форвард опередил Бретта Халла (741) и вышел на четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги.

Второй звездой дня стал нападающий «Баффало» Дилан Козенс, сделавший дубль в игре с «Эдмонтоном» (3:2).

Третья звезда дня — форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, на счету которого дубль в ворота «Баффало».

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Иван Торопцев все материалы автора
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