Мэттьюс стал третьим игроком в истории «Торонто», набравшим сто очков за сезон

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, отдавший две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (7:3), преодолел отметку в сто очков за сезон.

При этом 24-летний американец стал всего третьим игроком в истории «Мэйпл Лифс», набравшим 100 очков за сезон, и первым за последние 28 лет.

Ранее это удавалось Дугу Гилмору (127 очков в сезоне-1992/93 и 111 очков в сезоне-1993/94) и Дэррилу Ситтлеру (117 очков в сезоне-1977/78 и 100 очков в сезоне-1975/76).

Всего в этом сезоне Мэттьюс провел 69 матчей, в которых набрал 101 (58+43) очка.

В нынешнем сезоне НХЛ отметку в 100 очков также преодолели Коннор Макдэвид (108), Джонатан Юбердо (105), Леон Драйзайтль (102) и Джонни Годро (101).