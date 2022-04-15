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Сегодня, 06:21

Тарасенко впервые в карьере набрал пять очков за матч

Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владимир Тарасенко.
Фото ХК Сент-Луис

Российский нападающий Владимир Тарасенко в гостевом матче регулярного чемпионата против «Баффало» (6:2) впервые в своей карьере набрал пять очков в одной встрече. 30-летний форвард забросил три шайбы и отдал две результативные передачи.

Тарасенко в этом сезоне провел 67 матчей, в которых набрал 72 (31+41) очка. Это для него шестой сезон в НХЛ, в котором он забрасывает 30 или более шайб.

Среди действующих игроков больше таких сезонов только у россиянина Александра Овечкина (16) и канадцев Сидни Кросби (9) и Стивена Стэмкоса (7).

Владимир Тарасенко (хоккей)
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 75 48 27 104
2 Рейнджерс 75 48 27 102
3 Питтсбург 76 43 33 97
4 Вашингтон 74 41 33 92
5 Айлендерс 73 34 39 77
6 Коламбус 74 35 39 76
7 Нью-Джерси 74 26 48 58
8 Филадельфия 74 23 51 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 73 52 21 110
2 Торонто 74 48 26 102
3 Тампа-Бэй 74 45 29 98
4 Бостон 74 45 29 95
5 Детройт 74 29 45 68
6 Баффало 76 27 49 65
7 Оттава 74 28 46 62
8 Монреаль 74 20 54 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 74 54 20 114
2 Миннесота 73 46 27 98
3 Сент-Луис 74 44 30 98
4 Нэшвилл 74 42 32 89
5 Даллас 74 42 32 89
6 Виннипег 74 35 39 81
7 Чикаго 74 25 49 61
8 Аризона 73 22 51 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 73 45 28 99
2 Эдмонтон 75 43 32 92
3 Лос-Анджелес 76 39 37 88
4 Вегас 74 40 34 85
5 Ванкувер 74 36 38 82
6 Анахайм 76 29 47 72
7 Сан-Хосе 73 29 44 69
8 Сиэтл 73 23 50 52
Результаты / календарь
5.04
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15.04
16.04
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18.04
19.04
20.04
15.04 02:00
Баффало – Сент-Луис
 2 : 6
15.04 02:00
Бостон – Оттава
 2 : 3
15.04 02:00
Каролина – Детройт
 0 : 3
15.04 02:00
Питтсбург – Айлендерс
6 : 3
15.04 02:00
Тампа-Бэй – Анахайм
 4 : 3 ОТ
15.04 02:00
Торонто – Вашингтон
 7 : 3
15.04 03:00
Нэшвилл – Эдмонтон
 0 : 4
15.04 03:00
Даллас – Миннесота
 2 : 3 ОТ
15.04 03:30
Чикаго – Сан-Хосе
 5 : 4 Б
15.04 04:00
Калгари – Вегас
 - : -
15.04 04:00
Колорадо – Нью-Джерси
 3 : 1
15.04 05:00
Ванкувер – Аризона
 - : -
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 73 108
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 73 105
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 73 102
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 69 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 73 51
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 75 50
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 51 2.09
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 49 2.09
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 58 2.15
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