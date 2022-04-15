Тарасенко впервые в карьере набрал пять очков за матч

Российский нападающий Владимир Тарасенко в гостевом матче регулярного чемпионата против «Баффало» (6:2) впервые в своей карьере набрал пять очков в одной встрече. 30-летний форвард забросил три шайбы и отдал две результативные передачи.

Тарасенко в этом сезоне провел 67 матчей, в которых набрал 72 (31+41) очка. Это для него шестой сезон в НХЛ, в котором он забрасывает 30 или более шайб.

Среди действующих игроков больше таких сезонов только у россиянина Александра Овечкина (16) и канадцев Сидни Кросби (9) и Стивена Стэмкоса (7).