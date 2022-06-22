Зайдер из «Детройта» стал обладателем «Колдер Трофи»

Защитник «Детройта» Мориц Зайдер стал обладателем «Колдер Трофи», сообщается на официальном сайте НХЛ.

В сезоне-2021/22 21-летний немец принял участие во всех 82 матчах «Ред Уингз», в которых набрал 50 (7+43) очков. Также на приз претендовали форварды Тревор Зеграс («Анахайм») и Майкл Бантинг («Торонто»).

«Колдер Трофи» вручается лучшему новичку регулярного чемпионата. В сезоне-2020/21 приз получил нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.