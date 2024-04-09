Мэттьюс повторил исторический рекорд Овечкина XXI века

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

Таким образом, на счету 26-летнего американца 65 голов в текущем сезоне. Он повторил рекорд форварда «Вашингтона» Александра Овечкина по голам за сезон в XXI веке. 38-летний россиянин в сезоне-2007/08 забросил 65 шайб.

На данный момент на счету Мэттьюса 101 (65+36) очко в 76 матчах сезона.