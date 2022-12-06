Мэттьюс о вызове Дер-Аргучинцева: «Вы можете видеть, что он не боится играть в свою игру»

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс поделился мнением о вызове форварда Семена Дер-Аргучинцева из фарм-клуба.

«Он великолепен. Он просто маленький комок энергии. Он чрезвычайно опытен, и вы можете видеть, что он не боится играть в свою игру. Он очень милый, тихий и много работает. Я уверен, что ему очень интересно получить вызов», — приводит слова Мэттьюса Sportsnet.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 20 матчей в АХЛ, в которых набрал 18 (6+12) очков.