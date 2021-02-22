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Мэттьюс, Макдэвид и Пастрняк — звезды недели в НХЛ

21:46
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Национальная хоккейная лига на своем официальном сайте назвала трех звезд по итогам прошедшей недели.

Первой звездой недели был выбран нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, набравший в четырех матчах 12 (7+5) очков.

Второй звездой недели признан нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший в четырех матчах 9 (3+6) баллов.

Третье звездой стал форвард «Бостона» Давид Пастрняк. забросивший четыре шайбы в двух матчах.

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