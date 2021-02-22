Юрист объяснила, при каких условиях Панарин может подать иск о клевете на Назарова

Юрист Анжела Панова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала ситуацию с заявлением экс-тренера «Витязя» Андрея Назарова, обвинившего нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина в избиении 18-летней девушки.

В интервью «Комсомольской правде» Назаров сообщил, что Панарин, выступая в КХЛ за «Витязь», в декабре 2011 года несколько раз ударил гражданку Латвии и потом «решил» вопрос, чтобы избежать наказания. Позже «Рейнджерс» объявили, что Панарин опровергает все подобные обвинения.

— Делами о клевете занимаются как правоохранительные органы, так и суд. Артемию Панарину необходимо написать заявление о том, что сведения Андрея Назарова не соответствуют действительности. Помимо этого, нужны свидетели, аудио- и видеоматериалы, подтверждающие, что в баре Артемий не совершал противоправных действий. Подобные дела регламентируется частью 2 статьи 128.1 Уголовного кодекса РФ, — прокомментировала ситуацию юрист Анжела Панова.

Согласно части 2, статьи 128.1 Уголовного кодекса РФ, клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», либо в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных, — наказывается штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до года, либо обязательными работами на срок до 240 часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

(Михаил Скрыль)