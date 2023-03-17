Мэттью Ткачак стал вторым игроком в истории «Флориды» после Буре, который провел три игры подряд с тремя очками

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак забил один гол и сделал 3 голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (9:5).

25-летний американец набирает 3 и более очка в третьей игре подряд (с 11 по 17 марта). В матче против «Чикаго» (4:3 ОТ) у него 3 голевые передачи, в игре с «Виннипегом» (4:5 ОТ) гол и 2 ассиста.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Ткачак стал вторым игроком в истории «Пантерз», который провел три матча подряд с таким количеством набранных очков.

Первым игроком является российский форвард Павел Буре (3 игры подряд с 17 по 20 декабря 1999 года).