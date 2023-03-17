Тим Штюцле повторил достижение Алексея Яшина 29-летней давности

Нападающий «Оттавы» Тим Штюцле отдал три голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (4:5).

Теперь на счету 21-летнего немца 42 голевые передачи в 64 играх в текущем сезоне. Как сообщает пресс-служба лиги, Штюцле стал третьим игроком в истории «Сенаторз», которому удалось записать на свой счет 40 ассистов за сезон в возрасте 21 года или моложе.

Ранее такое удавалось россиянину Алексею Яшину в сезоне-1993/94 и шведу Эрика Карлссона в сезоне-2011/12.