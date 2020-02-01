Мессье поздравил Овечкина, который обошел его в списке снайперов НХЛ

Бывший нападаюший «Эдмонтона», «Рейнджерс» и «Ванкувера» Марк Мессье поздравил капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. Российский форвард оформил дубль в игре с «Оттавой» (5:3) и обошел Мессье в списке лучших снайперов в истории НХЛ (695 против 694).

— Поздравляю Алекса с последними голевыми успехами, — цитирует официальный сайт НХЛ Мессье. — Ты впечатлил нас своим мастерством, бросками и комбинациями. Но главное — ты вдохновил своей страстью целое поколение. Продолжай двигаться вверх по таблице снайперов и обходить многих великих игроков.