Майк Бэбкок: «Михеев просто летал по площадке»

Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок высказался об игре российского нападающего команды Ильи Михеева в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (3:4). В этой встрече россиянин отличился заброшенной шайбой.

— Мы пытались заставить эту тройку идти вперед, верно? — приводит журналист Марк Мастерс слова Бэбкока о тройке Михеева с Джоном Таваресом и Митчеллом Марнером. — Я думаю, что Михеев отлично готов и просто летал по площадке.