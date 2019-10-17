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Майк Бэбкок: «Михеев просто летал по площадке»

08:25
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Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок высказался об игре российского нападающего команды Ильи Михеева в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (3:4). В этой встрече россиянин отличился заброшенной шайбой.

— Мы пытались заставить эту тройку идти вперед, верно? — приводит журналист Марк Мастерс слова Бэбкока о тройке Михеева с Джоном Таваресом и Митчеллом Марнером. — Я думаю, что Михеев отлично готов и просто летал по площадке.

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