Мать Овечкина оценила выход «Вашингтона» в плей-офф Кубка Стэнли

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу, мать форварда «Вашингтона» Александра Овечкина Татьяна прокомментировала выход команды в плей-офф Кубка Стэнли.

«Выиграла команда, мальчишки — молодцы, я рада за них. Они сумели здорово настроиться на оставшиеся игры. Весь чемпионат получился интересным, я рада за команду, за молодого тренера [Cпенсера Карбери], он — молодчик. И Сашка молодец, как всегда», — цитирует Овечкину ТАСС.

«Вашингтон» набрал 91 очко и финишировал на 8-м месте в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет против «Нью-Йорк Рейнджерс».

В сезоне-2023/24 Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ.