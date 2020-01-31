«Машина здоровенная». Панарин описал хоккей Овечкина в его первых сезонах в НХЛ

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью «СЭ» отметил, что Александр Овечкин вызывает у него восхищение. Также он добавил, что сконцентрирован больше на очках, чем на голах.

— Вы опровергаете законы природы. Допустим, Александр Овечкин набирал максимум очков в карьере, больше ста, в промежутке с 20 до 24 лет. Евгений Малкин — с 21 до 25. У Ильи Ковальчука два 52-голевых сезона были в 22 и 24. Вам сейчас 28, и вы прибавляете в показателях каждый год. В чем тут разгадка?

— Думаю, это вопрос созревания. У меня это происходило дольше, чем у остальных. На фоне, например, Евгения Кузнецова и Владимира Тарасенко, с которыми мы играли за молодежку. Они в 17-18 лет были в полном порядке, а я только подходил к взрослому хоккею. Может, уже и играл, но созревшим еще точно не был.

Посмотрите на Александра Овечкина уже в его первые сезоны. Машина здоровенная! Бежал, бросал, всех сметал с пути и размазывал по бортам... Я в том возрасте, мне кажется, выглядел как его сын. А сколько очков в 18 лет набирал Макдэвид в НХЛ! Я тогда в КХЛ думал один гол в месяц забить и пойти в караоке попеть. Какая там гонка бомбардиров? Одну свою заковырять — и радоваться.

— Скоро Овечкин забьет 700-й гол в НХЛ. У вас эти цифры укладываются в голове?

— Если честно, нет. Я еще и не особый голеадор, концентрируюсь больше на очках, чем на голах, поэтому для меня это звучит тем более круто. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Панарина