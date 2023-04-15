Марушев забросил седьмую шайбу за фарм-клуб «Вегаса»

«Хендерсон» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Онтарио Рейн» со счетом 5:2.

В составе фарм-клуба «Вегаса» форвард Максим Марушев отметился заброшенной шайбой.

В текущем сезоне 24-летний россиянин провел 64 матча в АХЛ, в которых набрал 17 (7+10) очков.