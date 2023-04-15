Макдэвид повторил достижение Гретцки

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид по итогам регулярного сезона в НХЛ стал лучшим снайпером, ассистентом и бомбардиром турнира.

Впервые с сезона-1986/87 один игрок стал лучшим сразу в трех номинациях. Тогда это удалось Уэйну Гретцки. Он пять раз за карьеру делал это.

В сезоне-2022/23 Макдэвид забросил 64 шайбы и сделал 89 голевых передач, набрав 153 очка.