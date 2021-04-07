Марушев подписал контракт новичка с «Вегасом»

Форвард системы «Ак Барса» Максим Марушев подписал контракт с «Вегасом», сообщает официальный сайт клуба НХЛ.

Контракт новичка с 22-летним россиянином рассчитан на два года и начнется с сезона-2021/22.

«Голден Найтс» выбрали 22-летнего хоккеиста на драфте-2020 года под общим 215-м номером.

В текущем сезоне Марушев провел 37 матчей в чемпионате ВХЛ и набрал 21 (8+13) очко. Также он провел 7 игр в «регулярке» КХЛ, где отметился одной передачей.