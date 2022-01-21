Маршан забрал телефон у болельщика после раскатки и оставил на нем сообщение. Видео

Нападающий «Бостона» Брэд Маршан после раскатки перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (4:3) забрал телефон у одного из болельщиков. Хоккеистов, уходивших в подтрибунное помещение, снимали на камеры. Маршан, проходя по тоннелю, выхватил из рук один из телефонов и оставил видеосообщение.

«Эй, как дела? Это БМ63. Просто иду с разминки. Я не знаю, чей это телефон. Но надеюсь, что ты получишь массу удовольствия от сегодняшнего вечера. Лично я на это настраиваюсь. Мне пора идти. Увидимся», — сказал Маршан в камеру.

33-летний Маршан во время матча попал под силовой прием Гарнета Хэтуэя, после чего ему пришлось покинуть площадку.

Маршан в этом сезоне провел 32 матча, в которых набрал 43 (20+23) очка.