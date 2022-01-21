Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский признан первой звездой дня в НХЛ.

Россиянин отразил все 40 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата против «Эдмонтона» (6:0). Бобровский провел 35-й матч на ноль в НХЛ и вышел на чистое третье место по этому показателю среди российских вратарей.

Второй звездой дня стал нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон, который сделал дубль и отдал результативную передачу в игре с «Баффало» (5:4).

Третья звезда дня — форвард «Бостона» Давид Пастрняк, который забросил 2 шайбы в матче с «Вашингтоном» (4:3).