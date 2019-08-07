Марнер хочет подписать трехлетний контракт на 30 миллионов долларов

"Торонто" продолжает переговоры с ограниченно свободным агентом Митчем Марнером о подписании нового контракта, сообщает TSN.

Клуб предлагает 22-летнему канадцу несколько вариантов сделки: контракт на три, шесть или семь лет. От срока договора будет зависеть и зарплата нападающего, которая может варьироваться от 9 до 11 миллионов долларов в год.

Представители Марнера изначально хотели подписать соглашение на пять лет с зарплатой в 11,6 миллиона в год. Теперь они настаивают на трехлетнем соглашении на общую сумму в 30 миллионов.

В прошедшем сезоне форвард провел в регулярном чемпионате НХЛ 82 матча и набрал 94 (26+68) очка. В плей-офф на его счету 4 (2+2) балла в 7 встречах.