Марло намерен играть, пока не превзойдет рекорд Хоу

Нападающий Патрик Марло в это межсезонье подписал новый контракт на год с «Сан-Хосе». И 41-летний форвард не намерен завершать карьеру в ближайшее время, сообщает NBC.

У Марло есть возможность побить рекорд легендарного Горди Хоу по сыгранным матчам в регулярке. Для этого ему будет достаточно провести 45 игр. Рекорд Хоу составляет — 1767 матчей. Марло намерен выступать до тех пор, пока не побьет рекорд знаменитого канадца.