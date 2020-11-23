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Марло намерен играть, пока не превзойдет рекорд Хоу

11:14
Патрик Марло. Фото nhl.com
Патрик Марло. Фото nhl.com
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Нападающий Патрик Марло в это межсезонье подписал новый контракт на год с «Сан-Хосе». И 41-летний форвард не намерен завершать карьеру в ближайшее время, сообщает NBC.

У Марло есть возможность побить рекорд легендарного Горди Хоу по сыгранным матчам в регулярке. Для этого ему будет достаточно провести 45 игр. Рекорд Хоу составляет — 1767 матчей. Марло намерен выступать до тех пор, пока не побьет рекорд знаменитого канадца.

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