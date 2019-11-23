Марко Ройс: «Нам нужно извиниться перед фанатами. Это было дерьмово»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс остался недоволен игрой команды с «Падероборном» в матче 12-го тура чемпионата Германии (3:3). После первого тайма дортмундцы проигрывали 0:3, а гол Ройса на 92-й минуте спас команду от поражения.

— Наше выступление было дерьмовым и постыдным, — цитирует пресс-служба клуба Ройса. — Такого не должно повториться. Мы должны извиниться перед фанатами. Игроки несут ответственность за игру. Нужно говорить не о тренере, а о нас.

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