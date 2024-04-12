Шайфли повторил рекорд Ковальчука по количеству сезонов с 70 очками в НХЛ

Нападающий «Виннипега» Марк Шайфли забросил шайбу в матче с «Далласом» (0:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

31-летний канадец набрал 70-е (25+45) очко в этом сезоне. Форвард провел 5-й сезон за «Джетс» с 70 очками в регулярном чемпионате.

Шайфли повторил рекордное достижение (с учетом франшизы «Атланта Трэшерз») экс-нападающего «Трэшерз» Ильи Ковальчука, который показал такой результат с 2003 по 2009 годы.