«Торонто» в матче с «Нью-Джерси» почтил память Родиона Амирова

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Нью-Джерси» (5:6).

По ходу матча «Мэйпл Ливз» почтили память форварда Родиона Амирова, который скончался 14 августа 2023 года после борьбы с опухолью мозга. Встречу посетила семья Амирова.

Амиров был задрафтован «Торонто» в первом раунде драфта НХЛ-2020 под общим 15-м номером. В России хоккеист выступал за «Салават Юлаев».